Угода про рідкісноземи є "опорою" для безпеки України, - Трамп

"Президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) приїде до мене в п'ятницю вранці. І ми підпишемо справді дуже важливу для обох сторін угоду, бо вона справді дасть нам змогу потрапити в цю країну і працювати там", - зазначив Трамп, коментуючи угоду щодо рідкісноземів.

Він додав, що такий документ - "можна сказати, опора".

The Guardian звертає увагу, що Трамп, імовірно, не просто так використав слово "опора". Європейські чиновники зазвичай саме так називають гарантії, які хочуть отримати від США, щоб підкріпити свій можливий контингент в Україні.