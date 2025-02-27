Соглашение по редкоземам является "опорой" для безопасности Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает соглашение с Украиной о редкоземельных ресурсах "опорой" для украинской безопасности.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) приедет ко мне в пятницу утром. И мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну и работать там", - отметил Трамп, комментируя сделку по редкоземам.
Он добавил, что такой документ - "можно сказать, опора".
The Guardian обращает внимание, что Трамп, вероятно, не просто так использовал слово "опора". Европейские чиновники обычно именно так называют гарантии, которые хотят получить от США, чтобы подкрепить свой возможный контингент в Украине.
Напомним, американские чиновники уже несколько раз заявляли, что они хотят, чтобы Европа отвечала за гарантии безопасности для Украины. Поэтому европейские лидеры начали обсуждать отправку в Украину своих солдат.
Западные СМИ узнали, что план Европы предусматривает отправку до 30 тысяч солдат в Украину. Их планируют разместить не на линии фронта, а в нескольких украинских городах.
При этом европейские страны ожидают, что в таком плане будут участвовать и США. Речь идет о размещении американских сил противовоздушной обороны в соседних с Украиной странах.
К слову, только вчера, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявлял, что он не собирается предоставлять Украине гарантии безопасности.
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