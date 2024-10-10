Білий дім про можливі розмови Трампа з Путіним: якщо це правда, це викликає занепокоєння

У Білому домі не можуть підтвердити правдивість інформації з книги американського журналіста про те, що експрезидент США Дональд Трамп після складання повноважень сім разів розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує Укрінформ , а також на Німецьку хвилю .

"Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так",- сказала вона.

Жан-П’єр додала, що це особливо турбує з огляду на те, що Трамп лобіював проти збільшення допомоги Україні. "Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння",- сказала представниця Білого дому.

Як повідомляє Німецька хвиля, у книзі "Війна" журналіста і редактора близького до Демократичної партії США видання The Washington Post Боба Вудворда йдеться про те, що Трамп таємно розмовляв із Путіним після завершення президентського терміну.

Один із таких контактів міг відбутися на початку 2024 року, коли Трамп наказав своєму помічнику покинути його офіс у резиденції Мар-а-Лаго, щоб провести телефонну розмову з Путіним. У книзі не розкривається, що обговорювали Трамп і Путін. Водночас один зі співробітників передвиборчого штабу Трампа ставить під сумнів імовірний контакт. Однак інше джерело, близьке до Трампа, заявило Вудворду, що колишній президент міг провести сім розмов із Путіним відтоді, як покинув Білий дім 2021 року.