Трамп назвал разговор с Путиным "умным решением"

Бывший президент США Дональд Трамп отказался сообщить, говорил ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с поста. Вместе с тем он назвал «умным решением» для Соединенных Штатов, если бы такой разговор состоялся.

"Можете ли вы сказать да или нет, разговаривали ли вы с Владимиром Путиным с тех пор, как перестали быть президентом?" - спросил Трампа журналист.

"Я не буду это комментировать", — ответил Трамп. "Но я скажу вам, что если бы я это сделал, это было бы умно. Если я дружелюбен с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо с точки зрения страны", - добавил бывший президент США.

Он также похвастался своими отношениями с лидером Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Послушайте, у меня были очень хорошие отношения с президентом Си, очень хорошие отношения с Путиным и очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", — сказал он. Позже он добавил о Путине: "У России никогда не было президента, которого они бы так уважали".