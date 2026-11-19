19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Трамп назвал Путина своим другом и выразил надежду на продуктивную встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа перед началом встречи.

Перед началом разговора Трамп подчеркнул, что они с Путиным давно знают друг друга.

"У нас много лет отличные отношения", - сказал президент США.

Он назвал Путина своим другом и выразил надежду, что встреча принесет "много замечательного" или станет началом чего-нибудь хорошего.

Встреча проходит на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, где также запланирована трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Украину к этим переговорам не пригласили.

Зеленский в интервью NBC заявил, что США и Китай могли бы завершить войну за одну встречу, если бы пригрозили России санкциями и остановили с ней торговлю. В то же время, он подчеркнул, что любые решения об Украине без ее участия останутся лишь риторикой.