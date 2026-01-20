Трамп назвав причину, чому не може завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому не може закінчити війну в Україні. За його словами, коли одна сторона готова до завершення, то друга, навпаки - не готова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час виступу в Білому домі Трамп укотре заявив, що вже закінчив 8 воєн, додавши, що жоден президент не врегулював навіть одну війну.

"Не знаю, подумайте про це. Я (закінчив - ред.) вісім. Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів", - сказав президент США.

Він додав, що намагається завершити останній конфлікт, маючи на увазі російсько-українську війну. У своїй промові Трамп пояснив, чому досі не зміг цього зробити.

"Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І коли Росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - Росія не готова. Але в середньому вони втрачають по 25 000 осіб на місяць. І я намагаюся довести цю справу до кінця", - резюмував Трамп.