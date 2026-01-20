ua en ru
Трамп назвал причину, почему не может завершить войну в Украине

Вторник 20 января 2026 23:23
Трамп назвал причину, почему не может завершить войну в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не может закончить войну в Украине. По его словам, когда одна сторона готова к завершению, то вторая, наоборот - не готова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе выступления в Белом доме Трамп в очередной раз заявил, что уже закончил 8 войн, добавив, что ни один президент не урегулировал даже одну войну.

"Не знаю, подумайте об этом. Я (закончил - ред.) восемь. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней", - сказал президент США.

Он добавил, что пытается завершить последний конфликт, имея ввиду российско-украинскую войну. В своей речи Трамп пояснил, почему до сих пор не смог этого сделать.

"Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова - Украина не готова. Когда Украина готова - Россия не готова. Но в среднем они теряют по 25 000 человек в месяц. И я стараюсь довести это дело до конца", - резюмировал Трамп.

Завершение войны в Украине

Напомним, что перед возвращением в Белый дом Дональд Трамп неоднократно говорил, что намерен завершить войну в Украине за 24 часа.

После возвращение во власть этого так и не произошло, но в то же время уже на протяжении года глава Белого дома ищет варианты выхода из ситуации, оказывая давление то на Украину, то на Россию. В частности, всего неделю назад Трамп вновь заявил, что мирную сделку якобы тормозит Украина, а не Россия.

Последним событием стал мирный план из 28 пунктов, который в последствии был сокращен до 20 пунктов. Помимо этого, идет работа над документом о гарантиях безопасности и "плана процветания" Украины.

К слову, сегодня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о движении в направлении завершения войны в Украине, заявив о "сдержанном оптимизме" в этом вопросе. В то же время он подчеркнул, что пока нельзя сказать, что мир наступит уже завтра и гарантированно.

