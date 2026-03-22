Трамп назвав нового "ворога Америки" після падіння режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп назвав Демократичну партію "головним ворогом" Америки після краху правлячого режиму в Ірані.

Позиція Трампа щодо внутрішніх загроз За словами політика, після зникнення загрози з боку Ірану, основна небезпека для країни тепер походить зсередини. Він охарактеризував своїх політичних опонентів як "радикальних лівих". "Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!", - заявив Трамп.