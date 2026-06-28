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Трамп назвав головну загрозу Штатам за всі 250 років

02:52 28.06.2026 Нд
2 хв
Президент США вважає, що ворог всередині Америки
aimg Пилип Бойко
Трамп назвав головну загрозу Штатам за всі 250 років Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Напередодні осінніх виборів у парламент Дональд Трамп своєрідно окреслив головні постулати республіканців: боротьба з демократами. Адже, на думку президента США, вони уособлюють собою "безбожників та комуністів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Трамп звертався до релігійних консерваторів на щорічній конференції Коаліції "Віра та свобода" у готелі Washington Hilton. Під час виступу він звинуватив істеблішмент Демократичної партії в капітуляції перед лівими.

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"Вони недостатньо розумні чи сильні, щоб боротися з чумою, яка відбувається прямо на ваших очах… Вони стають комуністичною партією, а не соціал-демократами. Вони є справжніми комуністами", - заявив очільник Білого дому.

Окрім того, що Демократична партія перетворилася на "безбожних комуністів", вони тепер становлять найсерйознішу загрозу для країни за 250 років.

"Це не соціал-демократи, це закоренілі комуністи-безбожники. Це найсерйозніша загроза для нашої країни з моменту її заснування 250 років тому", - написав він згодом у власній соцмережі Truth Social.

Трамп назвав головну загрозу Штатам за всі 250 роківДональд Трамп вважає, що демократи США перетворились на комуністів (інфографіка РБК-Україна)

Трамп додав, що комунізм "дуже легко продати", підкресливши, що сам він міг би стати "найвидатнішим комуністом в історії".

"Я надавав би безплатне житло та їжу, але через два-три роки країна зазнала б краху. Усі страждатимуть або помруть", - зазначив президент.

Як зазначає The Guardian, приводом для цих заяв стали результати праймеріз демократів у Нью-Йорку, де три ліві кандидати, яких підтримав мер-соціаліст Зоран Мамдані, здобули перемогу.

Трамп назвав їх "дуже проблемними людьми", які "хочуть знищити традиційний американський спосіб життя та відновити війну проти християн і трансгендерне каліцтво дітей".

Ще цікаве про Трампа

У Сполучених Штатах презентували концепт спеціального обмеженого випуску паспортів, присвячених ювілею незалежності держави. В ньому є портрет чинного президента США, що викликало скандал.

А ще Дональд Трамп повернувся до практики митного шантажу європейських країн, погрожуючи запровадженням 100% тарифів на будь-які товари з держав, які накладуть цифровий податок на американські компанії.

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