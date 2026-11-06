Трамп назвав "досить поганим" заборону імпорту палива з РФ і пообіцяв розібратися

Під час спілкування з журналістами один із них звернув увагу Трампа на танкер із російським дизельним паливом, який перетинає Атлантичний океан і, ймовірно, прямує до США.

Журналіст нагадав, що у 2022 році Конгрес ухвалив закон, який забороняє вивантаження такого палива на території Сполучених Штатів. Документ підписав тодішній президент Джо Байден.

У відповідь Трамп спочатку уточнив, чи йдеться про закон Джонса. Проте журналіст пояснив, що має на увазі інший законодавчий акт, ухвалений Конгресом та підписаний Байденом.

Почувши це, американський президент негативно оцінив документ.

"А, Байденом? Як ви взагалі імпортуєте... Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання. Звичайно", - заявив Трамп.

Таким чином, президент США пообіцяв розібратися з чинною забороною, проте не уточнив, чи має намір його адміністрація переглядати закон чи робити будь-які інші кроки.