Трамп назвав час початку зустрічі із Зеленським і сказав, що поважає його

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський вже завтра, 28 лютого, проведуть зустріч у Вашингтоні. Американський лідер розповів, о котрій годині це відбудеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
"Завтра об 11:00 у нас буде дуже серйозна хороша зустріч, сподіваюся на це. Мені здається, нам багато чого вдасться", - заявив Трамп.
Також він висловив повагу до свого українського колеги і відзначив сміливість українців.
"Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним", - додав президент США.
Нагадаємо, що під час цієї ж прес-конференції Трамп заявив, що у Сполучених Штатів є хороший прогрес у питанні завершення війни Росії проти України. За його словами, це станеться або дуже швидко, або ніколи.
Трамп зазначив, що говорив телефоном як із російським диктатором Володимиром Путіним, так і президентом України Володимиром Путіним. Крім того, його команда говорила з генсеком НАТО Марком Рютте про те, щоб завершити війну війну.
"Я думаю, у нас хороший прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи", - заявив він.
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