Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его

"Завтра в 11:00 у нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся", - заявил Трамп.

Также он выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев.

"Я уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным", - добавил президент США.