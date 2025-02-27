Трамп про війну в Україні: або припиниться дуже швидко, або ніколи

У Сполучених Штатів Америки є гарний прогрес у питанні завершення війни Росії проти України. Це станеться або дуже швидко, або ніколи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Трамп нагадав, що він проводив телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

"І наша команда говорила з генсеком НАТО, щоб припинити цю війну. Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи", - зазначив американський президент.

Трамп додав, що вони зі Стармером під час переговорів висловили сподівання, що в Україні "буде перемир'я, зупинка війни й це станеться дуже швидко".

"Тому, що росіяни та українці вмирають щодня", - зазначив президент США.