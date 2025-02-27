Трамп назвав час початку зустрічі із Зеленським і сказав, що поважає його

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський вже завтра, 28 лютого, проведуть зустріч у Вашингтоні. Американський лідер розповів, о котрій годині це відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Завтра об 11:00 у нас буде дуже серйозна хороша зустріч, сподіваюся на це. Мені здається, нам багато чого вдасться", - заявив Трамп.

Також він висловив повагу до свого українського колеги і відзначив сміливість українців.

"Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним", - додав президент США.