Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 28 февраля, проведут встречу в Вашингтоне. Американский лидер рассказал, во сколько это произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.
"Завтра в 11:00 у нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся", - заявил Трамп.
Также он выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев.
"Я уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным", - добавил президент США.
Напомним, что в ходе этой же пресс-конференции Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть хороший прогресс в вопросе завершения войны России против Украины. По его словам, это произойдет либо очень быстро, либо никогда.
Трамп отметил, что говорил по телефону как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Путиным. Кроме того, его команда говорила с генсеком НАТО Марком Рютте о том, чтобы завершить войну войну.
"Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, либо это произойдет очень быстро, либо это не произойдет никогда", - заявил он.
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