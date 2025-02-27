Трамп назвал время начала встречи с Зеленским и сказал, что уважает его

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 28 февраля, проведут встречу в Вашингтоне. Американский лидер рассказал, во сколько это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

"Завтра в 11:00 у нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся", - заявил Трамп. Также он выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев. "Я уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным", - добавил президент США.