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Трамп назвав альтернативу нафті, що перевозять Ормузом

19:22 19.08.2026 Ср
2 хв
Проблема блокади ключового водного шляху залишається актуальною
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США мають "заміну" Ормузькій протоці. Нафту можна імпортувати зовсім з іншої частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає Fox News.

Трамп пропонує нафту зі США

Трамп зазначив, що люди знаходять альтернативи Ормузу.

"Ви знаєте альтернативи: Техас, Аляска, Луїзіана. Люди приїжджають до США за нафтою", - каже він.

Також Трамп запевнив, що США мають повний контроль над Ормузом.

Іран не матиме ядерки

Ще президент США заявив, що Іран не може мати ядерну зброю.

"Знаєте чому? Тому що вони її використають", - уточинв він.

Трамп додав, що США не дозволять Ірану зробити це.

Раніше РБК-Україна писало, що ціни на нафту зростають четвертий день поспіль на тлі суперечливих заяв США та Ірану щодо відкриття Ормузької протокт для судноплавства.

Крім того, Трамп знову поділився планами оголосити Ормузьку протоку територією США. Також очільник країни запевнив, що його країна має повний контроль над водним шляхом.

Також повідомлялося, що у відповідь на плани США Тегеран заявив про готовність і надалі блокувати ключовий маршрут. Іран каже, що Ормуз неможливо "захопити" за допомогою допису в соцмережі, авіаносця, наказу чи передвиборчої промови.

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Сполучені Штати АмерикиНАФТАДональд ТрампОрмузька протока