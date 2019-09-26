Трамп назвал жалобу сотрудника разведки фейком

Президент США Дональд Трамп назвал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки фейковой новостью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По словам президента США, его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским прошел без какого-либо давления, а информация, содержащаяся в жалобе, является неправдивой.

"Информатор информации из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - написал Трамп.

Напомним, 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Разговор между президентами стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в оказании давления на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.



