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Трамп назвал жалобу сотрудника разведки фейком

Новости » Политика    26.09.2019 - 20:54
Трамп назвал жалобу сотрудника разведки фейком
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США назвал жалобу "охотой на ведьм"

Президент США Дональд Трамп назвал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки фейковой новостью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По словам президента США, его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским прошел без какого-либо давления, а информация, содержащаяся в жалобе, является неправдивой.

"Информатор информации из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - написал Трамп.

Трамп назвал жалобу сотрудника разведки фейком

Напомним, 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Разговор между президентами стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в оказании давления на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.


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