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Трамп назвав скарги співробітника розвідки фейком

Новини » Політика    26.09.2019 - 20:54
Трамп назвав скарги співробітника розвідки фейком
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США назвав скаргу "полюванням на відьом"

Президент США Дональд Трамп назвав розсекречену скаргу на співробітника американської розвідки фейкової новиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За словами президента США, його розмова з президентом України Володимиром Зеленським пройшов без будь-якого тиску, а інформація, що міститься у скарзі, є неправдивою.

"Інформатор інформації з других рук? Ще одна фальшива новину! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одна полювання на відьом", - написав Трамп.

Трамп назвав скарги співробітника розвідки фейком

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Розмова між президентами став причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

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