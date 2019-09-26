Трамп назвав скарги співробітника розвідки фейком

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США назвав скаргу "полюванням на відьом"

Президент США Дональд Трамп назвав розсекречену скаргу на співробітника американської розвідки фейкової новиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За словами президента США, його розмова з президентом України Володимиром Зеленським пройшов без будь-якого тиску, а інформація, що міститься у скарзі, є неправдивою.

"Інформатор інформації з других рук? Ще одна фальшива новину! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одна полювання на відьом", - написав Трамп.

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Розмова між президентами став причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.