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Трамп назвал выборы в США "сфальсифицированными": 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени

Суббота 10 октября 2020 05:58
Трамп назвал выборы в США "сфальсифицированными": 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он утверждает, что контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.

"50 тыс. избирателей из Огайо получили ошибочные бюллетени для заочного голосования. Контроль отсутствует. Сфальсифицированные выборы!", − написал Трамп.

Как пишет Associated Press, всего было отправлено около 240 тысяч бюллетеней. Среди них 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени, что составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату.

Напомним, комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мероприятие было намечено на четверг, 15 октября.

Как писало РБК-Украина, COVID-19 у Трампа подтвердили 2 октября. Он несколько дней находился в больнице, но уже вернулся в Белый дом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказывало, что Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе.

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