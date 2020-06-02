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Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 09:57
Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Трамп заявил, что участников и организаторов протестов ждут тюремные сроки

Президент Дональд Трамп заявил, что происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста. Он пообещал решить эту проблему.

Об этом сообщает SBS.

Трамп заявил, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.

"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", - сказал он.

При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

Напомним, США охватили массовые акции протеста из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп готов привлечь Вооруженные силы США для прекращения протестов.

Ранее сообщалось, что Трампа уводили в подземный бункер во время протестов у Белого дома.

РБК-Украина писало, что власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестДональд Трамп
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