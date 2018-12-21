Трамп назвал свою позицию по РФ и Китаю жесткой, но справедливой

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявил, что фальшивые новости "пытаются изобразить совсем другую картину"

Президент США Дональд Трамп назвал свою позицию по Российской Федерации и Китаю жесткой, но справедливой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Тwitter.

"Никогда раньше не было президента, который был бы более жестким (но справедливым) в отношении Китая или России. Никогда, просто посмотрите на факты. Фальшивые новости так пытаются нарисовать противоположную картину", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отмечал, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным. Встреча Трампа и Путина была запланирована на 1 декабря на саммите G20.

Отметим, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

Кроме того, Трамп заявлял, что США и Китай вскоре могут заключить крупное и всеобъемлющее торговое соглашение.