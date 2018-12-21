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Трамп назвав свою позицію щодо РФ і Китаю жорсткою, але справедливою

Новини » Політика    21.12.2018 - 17:53
Трамп назвав свою позицію щодо РФ і Китаю жорсткою, але справедливою
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявив, що фальшиві новини "намагаються зобразити зовсім іншу картину"

Президент США Дональд Трамп назвав свою позицію щодо Російської Федерації та Китаю жорсткою, але справедливою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Тwitter.

"Ніколи раніше не було президента, який би був більш жорстким (але справедливим) щодо Китаю чи Росії. Ніколи, просто подивіться на факти. Фальшиві новини так намагаються намалювати протилежну картину", - написав він.

Трамп назвав свою позицію щодо РФ і Китаю жорсткою, але справедливою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію в Керченській протоці. Трамп відзначав, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним. Зустріч Трампа і Путіна була запланована на 1 грудня на саміті G20.

Відзначимо, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українських судна і 24 моряка.

Крім того, Трамп заявляв, що США і Китай незабаром можуть укласти велику і всеосяжну торгову угоду.

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