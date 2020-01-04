Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі"

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

За словами Трампа, Сулеймані готував напади на американських дипломатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані був "терористом номер один у світі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Трампа.

За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі напади" на американців.

"Минулої ночі за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, в результаті якого був убитий терорист номер один у всьому світі - Касем Сулеймані... Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми спіймали його на гарячому і усунули", - стверджував президент.

Statement from President Trump A statement from President Trump: Опубліковано The White House П'ятниця, 3 січня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що США направлять додатковий військовий контингент на Близький Схід після загострення напруженості в регіоні у зв'язку з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані.

Крім того, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.