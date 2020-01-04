ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі"

Новини » Політика     04.01.2020 - 01:02
Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі"
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

За словами Трампа, Сулеймані готував напади на американських дипломатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані був "терористом номер один у світі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Трампа.

За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі напади" на американців.

"Минулої ночі за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, в результаті якого був убитий терорист номер один у всьому світі - Касем Сулеймані... Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми спіймали його на гарячому і усунули", - стверджував президент.

Statement from President Trump

A statement from President Trump:

Опубліковано The White House П'ятниця, 3 січня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що США направлять додатковий військовий контингент на Близький Схід після загострення напруженості в регіоні у зв'язку з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані.

Крім того, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Україна закликає запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході Нетаньягу прокоментував ліквідацію Сулеймані
Новини України ІракДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся