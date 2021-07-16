Трамп назвал смехотворными обвинения в попытке госпереворота после выборов

Ранее журналисты The Washington Post Кэрол Леонниг и Филип Ракер издали книгу, в которой утверждалось, что генерал американской армии, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли опасался переворота со стороны Трампа.

"С сожалением информирую вас о том, что Выборы - моя форма переворота, и если бы я собирался совершить переворот, одним из последних людей, с которыми бы я хотел это сделать, был бы генерал Марк Милли", - заявил Трамп.

Заявления о попытке совершить госпереворот он назвал "смехотворными".

Книга журналистов The Wall Street Journal "Я один могу это исправить" посвящена периоду пребывания Трампа у власти. Они опросили более 140 участников событий, связанных с руководством экс-президента страной. По их словам, большинство согласились дать интервью только на условиях анонимности.

Многие из собеседников журналистов называли Милли "человеком, который пытался сохранить демократию". Он считал, что она находится на грани краха. По версии авторов, Милли получил предупреждение о том, что сторонники Трампа пытаются "свергнуть правительство".

Генерал вместе с другими членами комитета начальников штабов якобы обсуждали способы остановить бывшего главу государства, чтобы не выполнять его приказы.