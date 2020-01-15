Трамп назвал слушания по импичменту самыми предвзятыми в истории

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп раскритиковал демократов за требование обеспечить в Сенате честный процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся в 2019 году слушания в рамках процедуры импичмента в Палате представителей самыми предвзятыми в истории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Также он раскритиковал демократов за требование обеспечить честный процесс в Сенате США.

"Слезливый Чак Шумер (лидер демократов в Сенате, - ред.) заявил, что американцы хотят честного процесса в Сенате. Правда же, но почему нервозная Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей, - ред.) и коррумпированный изворотливый Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке, - ред.) не обеспечили честный процесс в Палате представителей? Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!" - написал Трамп.

Напомним, по словам лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла, процедура импичмента в Сенате может начаться 21 января.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что голосование о передаче обвинительного заключения в деле об импичменте Трампа сенаторам состоится в среду, 15 января. Также она отметила, что планирует назначить команду парламентариев, которые будет вести процесс по делу об импичменте президента США.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.