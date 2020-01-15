Трамп назвав слухання щодо імпічменту найупередженішими в історії

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп розкритикував демократів за вимогу забезпечити в Сенаті чесний процес щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп назвав відбулися в 2019 році слухання в рамках процедури імпічменту в Палаті представників самими упередженими в історії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Також він розкритикував демократів за вимогу забезпечити чесний процес у Сенаті США.

"Сльозливий Чак Шумер (лідер демократів в Сенаті, - ред.) заявив, що американці хочуть чесного процесу в Сенаті. Правда ж, але чому знервована Ненсі Пелосі (спікер Палати представників, - ред.) і корумпований верткий Адам Шифф (голова спецкомітету з розвідки, - ред.) не забезпечили чесний процес у Палаті представників? Це були найбільш упереджені і нечесні слухання в історії Конгресу!" - написав Трамп.

Нагадаємо, за словами лідера республіканської більшості у верхній палаті американського законодавчого органу Мітча Макконнелла, процедура імпічменту в Сенаті може початися 21 січня.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування про передачу обвинувального висновку у справі про імпічмент Трампа сенаторам відбудеться в середу, 15 січня. Також вона зазначила, що планує призначити команду парламентаріїв, які будуть вести процес у справі про імпічмент президента США.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.