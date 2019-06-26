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Трамп назвал Россию потенциальным противником

Новости » Политика    26.06.2019 - 17:25
Трамп назвал Россию потенциальным противником
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Так, президент США отметил, что Германия платит миллиарды долларов потенциальному противнику

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал Россию потенциальным противником в контексте выплат странами НАТО своих взносов в бюджет организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox Business.

Трамп отметил, что Германия платит миллиарды долларов потенциальному противнику, от которого США должны ее потом защищать.

"Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за энергетику. Они отдают России миллиарды долларов, и тем не менее предусматривается, что мы должны защищать Германию. А Германия отказывается платить. Они не платят НАТО то, что они должны платить", - подчеркнул американский лидер.

Как писало РБК-Украина ранее, Штаты выступают против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Вашингтон против того, чтобы Совет Европы принимал российские делегации, представители которых находятся в санкционных списках США и Европейского союза.

Напомним, 26 июня стало известно о вероятной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств встретятся на саммите G20 в Осаке 28 июня.

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Новости Украины Российская ФедерацияДональд Трамп
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