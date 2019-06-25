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США выступают против возвращения России в ПАСЕ - посол

Новости » Политика    25.06.2019 - 19:16
США выступают против возвращения России в ПАСЕ - посол
Фото: Уильям Тейлор (twitter.com / OpinionEng)

В Вашингоне поддерживают усилия украинской делегации не допустить участие РФ в ПАСЕ

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против возвращения делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тейлора, Вашингтон выступает против того, чтобы Совет Европы принимал российские делегации, представители которых находятся в санкционных списках США и Европейского союза.

"США против возвращения России в Совет Европы. На нас произвели впечатление усилия украинской команды в ПАСЕ, которые она приложила для того, чтобы не дать России вернуться в эту организацию. Наша точка зрения заключается в том, что ни ЕС, ни Совет Европы не должен принимать делегации тех россиян, которые есть в санкционном списке как ЕС так и США", - заявил Тейлор.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия раскритиковали решение о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Представители стран Балтии подчеркнули, что Россия не устранила причины, из-за которых потеряла право голоса в организации.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Молдовы раскритиковало голосование представителей своей делегации в ПАСЕ. В ведомстве подчеркнули, что голосование является индивидуальным и не отражает позиции правительства или государства. Делегация Молдовы во время голосования поддержала возвращение России в ПАСЕ.

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Новости Украины Уильям ТейлорСоединенные Штаты АмерикиПАСЕРоссийская Федерация
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