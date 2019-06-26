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Трамп назвав Росію потенційним супротивником

Новини » Політика    26.06.2019 - 17:25
Трамп назвав Росію потенційним супротивником
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Так, президент США зазначив, що Німеччина сплачує мільярди доларів потенційному супротивнику

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав Росію потенційним супротивником у контексті щодо виплат країнами НАТО своїх внесків до бюджету організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox Business.

Трамп зазначив, що Німеччина сплачує мільярди доларів потенційному супротивнику, від якого США повинні її потім захищати.

"Німеччина платить Росії мільярди і мільярди доларів за енергетику. Вони віддають Росії мільярди доларів, і тим не менш передбачається, що ми повинні захищати Німеччину. А Німеччина відмовляється платити. Вони не платять НАТО те, що вони повинні платити", - підкреслив американський лідер.

Як писало РБК-Україна раніше, Штати виступають проти повернення Росії у Парламентську асамблею Ради Європи. Вашингтон проти того, щоб Рада Європи приймала російські делегації, представники яких знаходяться у санкційних списках США і Європейського союзу.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про ймовірну зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Глави держав зустрінуться на саміті G20 в Осаці 28 червня.

У Кремлі назвали точну дату зустрічі Путіна і Трампа США виступають проти повернення Росії в ПАРЄ - посол
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