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Генпрокурор США в течение недели обнародует публикацию доклада Мюллера

Новости » Политика    09.04.2019 - 19:32
Генпрокурор США в течение недели обнародует публикацию доклада Мюллера
Фото: Уильям Барр (twitter.com/CNNPolitics)

Перед публикацией доклада из него будет изъята информация, обнародование которой может раскрыть конфиденциальные источники спецслужб

Генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что доклад специального прокурора Роберта Мюллера о результатах расследования вмешательства России в выборы президента США 2016 года может быть обнародован в течение ближайшей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

Барр в ходе слушаний в одном из комитетов конгресса США во вторник заявил, что "в течение недели сможет опубликовать доклад для общественности"

По словам генпрокурора, перед публикацией документа из него будет изъята информация, обнародование которой может раскрыть конфиденциальные источники спецслужб, либо помешать ходу продолжающихся расследований.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил команду специального прокурора Роберта Мюллера в незаконной передачи прессе информации о расследовании вмешательства России в ход американских выборов.

Ранее Трамп признался, что еще не прочитал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что сговора с Россией не было.

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