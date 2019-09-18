Трамп назвал пять кандидатов на должность Болтона

Президент США Дональд Трамп назвал пять кандидатур, которые могут занять должность советника по национальной безопасности, которую до этого занимал Джон Болтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам Трампа, на вакантную должность претендуют помощник по вопросам безопасности вице-президента Майка Пенса Кот Келлог, спецпредставитель президента по вопросам заложников Роберт О'Брайен, бывший офицер ЦРУ Фред Флитц, бывший исполнительный секретарь Совета национальной безопасности Рик Уоддел и заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хагерти.

Позже в Белом доме сообщили, что это не полный список кандидатур, которые рассматриваются.

Ранее сообщалось, что по информации Washington Post Роберт О'Брайен является фаворитом на должность советника по нацбезопасности.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не согласен со многими из его предложений. По словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.