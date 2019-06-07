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Трамп назвал причину ухудшения отношений США и России

Новости » Политика    07.06.2019 - 09:50
Трамп назвал причину ухудшения отношений США и России
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп заявил, что у США и РФ могут быть хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, спецпрокурор Мюллер "выставил себя дураком", когда дал первые и единственные комментарии о своем расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США.

"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.

Президент также прокомментировал то, что спикер Палаты представителей Конгресса США на встрече с соратниками по партии заявила, что не хочет импичмента для Трампа, а хочет видеть его в тюрьме.

"Это было ужасное, отвратительное, злобное заявление, пока я был за границей... Она ужасный человек, и я скажу вам ее имя, это нервная Нэнси, потому что она нервная развалина", - сказал он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов Америки, которые контролируют Палату представителей Конгресса, не смогут добиться его импичмента

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