Трамп назвав підписання першої фази угоди з Китаєм кращою в історії США

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

США знаходяться у відмінній позиції для початку обговорення другої фази торговельної угоди з Китаєм

Підписання першої фази торговельної угоди з Китаєм є найбільшою угодою в історії США. Про це заявив президент США Дональд Трамп Twitter.

Як зазначив Трамп, Сполучені Штати Америки готові приступити до початку обговорення другої фази торгової угоди з Китаєм.

"Одна з найбільших коли-небудь укладених угод. Вона також хороша для Китаю і наших довгострокових відносин. 250 мільярдів доларів повернуться назад в нашу країну, і у нас зараз відмінна позиція, щоб почати переговори по другій фазі. В історії США ніколи не було нічого подібного", - написав Трамп.

Нагадаємо, 15 січня США і Китай у Вашингтоні підписали першу фазу торгової угоди. Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США на суму в понад 80 млрд доларів у сфері енергетики та сільськогосподарської галузі.

Також РБК-Україна писало, що друга фаза торговельної угоди між США і Китаєм буде включати деякі питання технологій і кібербезпеки. За словами Трампа, для обговорення другої фази операції він планує відвідати Пекін в найближчому майбутньому.