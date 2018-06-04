Трамп назвал назначение спецпрокурора Мюллера неконституционным

Мюллер сейчас расследует дело относительно российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора Роберта Мюллера, который сейчас расследует дело относительно российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, неконституционным. Об этом он написал в Twitter.

"Назначение спецпрокурора является полностью неконституционным! Несмотря на это, мы играем в игру, потому что я, в отличие от демократов, ничего плохого не сделал", - заявил Трамп.

The appointment of the Special Counsel is totally UNCONSTITUTIONAL! Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats, have done nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018

Напомним, что 2 июня 2018 года стало известно, что Министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило более 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ.

Также ранее сообщалось, что американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.

Добавим, что назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российской власти вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском возможных контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа