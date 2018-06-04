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Трамп назвав призначення спецпрокурора Мюллера неконституційним

НовиниПолітика    04.06.2018 - 17:47
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Мюллер наразі розслідує справу щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп назвав призначення спецпрокурора Роберта Мюллера, який наразі розслідує справу щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року, неконституційним. Про це він написав у Twitter.

"Призначення спецпрокурора є повністю неконституційним! Попри це, ми граємо в гру, тому що я, на відміну від демократів, нічого поганого не зробив", - заявив Трамп.

 

Нагадаємо, що 2 червня 2018 року стало відомо, що Міністерство юстиції США з моменту призначення Роберта Мюллера спецпрокурором по Росії в травні 2017 року витратило понад 17 млн доларів (14,5 млн євро) на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з РФ.

Також раніше повідомлялось, що американські спецслужби підозрюють, що Кремль втрутився в передвиборну президентську кампанію в Сполучених Штатах, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах 2016 року.

Додамо, що призначений в травні 2017 року міністерством юстиції США спеціальний прокурор і колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Роберт Мюллер, а також кілька комітетів Конгресу займаються розслідуванням того, чи мали місце спроби російської влади втручатися у вибори 2016 року, а також пошуком можливих контактів між Москвою і особами, пов'язаними з передвиборним штабом Дональда Трампа.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, мюллер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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