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Расследование вмешательства РФ в выборы обошлось США в 17 млн долларов

НовостиОбщество    01.06.2018 - 10:53
Фото: Роберт Мюллер (flickr.com)
Фото: Роберт Мюллер (flickr.com)

Траты укладываются в рамки отведенного бюджета

Министерство юстиции США с момента назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года потратило свыше 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ. Об этом в четверг, 31 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на правительственный финансовый отчет.

В частности, издание сообщает, что период с октября 2017 по март 2018 года оказался для бывшего руководителя Федерального бюро расследований особенно продуктивным. Финансовые расходы его команды за это время составили 10 млн долларов (8,5 млн евро). При этом следователям в пяти случаях удалось добиться признания вины подозреваемых, еще 17 лицам и организациям были официально предъявлены обвинения.

Мюллер издал специальное заявление, в котором подчеркнул, что все траты "укладываются в рамки отведенного бюджета".

Трамп, в свою очередь, в середине мая обвинил спецпрокурора в финансовом перерасходе, назвав работу его команды "охотой на ведьм".

Как следует из недавнего отчета Минюста США, 4,5 млн долларов (3,8 млн евро) - это непосредственные расходы на функционирование комиссии за минувшие шесть месяцев. Из них свыше 874 тыс. долларов (748 тыс. евро) были потрачены на выплату зарплат и бонусов сотрудникам, 1,9 млн долларов (1,6 млн евро) пошли на привлечение сторонних специалистов.

Также еще более 532 тыс. долларов (455 тыс. евро) были перечислены на транспортные расходы, свыше 227 тыс. долларов (194 тыс. евро) - на IT-услуги и немногим более 29 тыс. долларов (24 тыс. евро) - на предметы снабжения и материальные расходы.

Напомним, как сообщалось ранее, американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года.

Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

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Теги публикации: мюллер, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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