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Трамп назвал мировой проблемой заключение ядерной сделки с Россией

Вашингтон, Среда 12 августа 2020 08:20
Трамп назвал мировой проблемой заключение ядерной сделки с Россией
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Анастасия Рокитна

Трамп считает, что Россия этого хочет

Важнейшей мировой проблемой является заключение соглашения США с Россией по ядерным вооружениям. Россия этого хочет.

Об этом заявил в эфире радиошоу Хью Хьюитта президент США Дональд Трамп.

По его словам, РФ не будет "оттягивать" в этом вопросе. Трамп добавил, что "это здорово".

"Это (соглашение, - ред.) является сегодня крупнейшей мировой проблемой", - заявил Трамп.

Ранее Трамп говорил, что США, Россия и Китай должны заключить трехстороннее соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения, вместо ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.

Ранее американский президент заявлял о более жесткой политике в отношении РФ, по сравнению с его предшественником. Трамп также назвал в качестве своих шагов по сдерживанию России меры США по противодействию строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Я поднял тему трубопровода "Северный поток - 2", до меня никто даже не говорил об этом. Германия получает энергию из России. Я спросил, что это за сделка? Вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России?" - отметил президент США.

Напомним, США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.

Отметим, в конце июля США и Россия начали трехдневные переговоры по сделке о контроле СНВ.

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