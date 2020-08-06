США достигли прогресса в переговорах с РФ по ядерной сделке

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

В ближайшее время должна состояться еще одна встреча

Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах с Россией по контролю над вооружениями. В Вашингтоне надеются, что Китай также присоединится к сделке.

Об этом сообщает Reuters.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, США надеется провести еще одну встречу с Россией в ближайшее время.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, обладающие наибольшим ядерным потенциалом - США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как мы движемся вместе, чтобы снизить риск в мире. Мы добились прогресса с русскими. У нас было две хорошие встречи", - сказал Помпео.

Напомним, сейчас США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией. Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегическое наступательное вооружение таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц.

Днями РБК-Украина писало, что США надеется заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

Также сообщалось, что США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.

Отметим, в конце июля США и Россия начали трехдневные переговоры по сделке о контроле СНВ.