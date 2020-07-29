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США и Россия начали трехдневные переговоры по контролю над ядерными вооружениями

Вена, Среда 29 июля 2020 01:38
США и Россия начали трехдневные переговоры по контролю над ядерными вооружениями
Фото: спецпредставитель США Маршалл Биллингсли (twitter.com/diplomatik_stj)
Автор: Инна Собора

Первый раунд переговоров состоялся в прошлом месяце

В Вене (Австрия) начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями. Переговоры являются важным фактором международной безопасности.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в ходе первого раунда в прошлом месяце стороны обсудили последнее действующее двустороннее соглашение - договор СНВ-3 (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - ред.).

Этот договор ограничивает число развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей, которые может иметь каждая страна.

После переговоров 22-23 июня в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков достигли достаточного прогресса. Стороны надеются заменить договор СНВ до его истечения в феврале новым соглашением.

Ранее сообщалось, что США и РФ проведут стратегическое заседание по противодействию милитаризации космоса.

РБК-Украина писало, что США заявили, что у них есть доказательства российских космических стрельб.

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