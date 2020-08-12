Трамп назвав світовою проблемою підписання ядерної угоди з Росією

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вважає, що Росія хоче цього

Найважливішою світовою проблемою є підписання угоди США з Росією щодо ядерних озброєнь. Росія цього хоче.

Про це заявив в ефірі радіошоу Х'ю Хьюїтта президент США Дональд Трамп.

За його словами, РФ не буде "відтягувати" в цьому питанні. Трамп додав, що "це чудово".

"Ця (угода, - ред.) є сьогодні найбільшою світовою проблемою", - заявив Трамп.

Раніше Трамп говорив, що США, Росія і Китай повинні укласти тристоронню угоду, яка обмежує розробки ядерного озброєння, замість ДСНО, дія якого закінчується в лютому 2021 року.

Раніше американський президент заявляв про більш жорстку політику стосовно РФ, у порівнянні з його попередником. Трамп також назвав в якості свох кроків щодо стримування Росії заходи США щодо протидії будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

"Я підняв тему трубопроводу "Північний потік - 2", до мене ніхто навіть не говорив про це. Німеччина отримує енергію з Росії. Я запитав, що це за угода? Ви платите Росії мільярди доларів, а ми захищаємо вас від Росії?" - зазначив президент США.

Нагадаємо, США наполягають на притягнення Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.

Зазначимо, наприкінці липня США і Росія почали триденні переговори по угоді про контроль СНО.