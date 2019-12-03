Трамп назвал место проведения следующего саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит "большой семерки" (G7) в 2020 году должен пройти в его резиденции Кэмп-Дэвид. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, резиденция Кэмп-Дэвид, которая расположена недалеко от столицы США Вашингтона, будет удобна для доступа медиа. Он добавил, что это место, "которое нравится людям".

"Я думаю, что это было более или менее известно, что мы сделаем это в Кэмп-Дэвиде", - сказал Трамп.

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявлял, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Вскоре Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами