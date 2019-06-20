Трамп назвал атаку на беспилотник "большой ошибкой" Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

"Иран сделал очень большую ошибку", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

Утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.

Как писало РБК-Украина, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани угрожал Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они осуществят свою "первую ошибку".