Трамп призначить нового в. о. глави Пентагону

Фото: Дональд Трамп та Патрік Шанахан (twitter.com/Great9ija)

Новим очільником Пентагону стане Марк Еспер

Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан відмовився висувати свою кандидатуру на посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента США Дональда Трампа у Twitter.

Як заявив Трам, через відмову Шанахана очолити оборонне відомство він призначить нового виконувача обов'язки глави Міністерства оборони. Новим в. о. очільника Пентагону стане міністр армії Марк Еспер.

"Виконувач обов'язки міністра оборони Патрік Шанахан, який виконав чудову роботу, вирішив не продовжувати процес затвердження на посаду, щоб більше часу присвячувати родині. Я призначу міністра армії Еспера новим в. о. міністра оборони", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що планує призначити міністром оборони Сполучених Штатів Патріка Шанахана. Шанахан був під слідством генерального інспектора Пентагону за те, що нібито вимагав преференційного поводження з Boeing Co в Пентагоні, але з нього були зняті звинувачення.

Крім того, в січні газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що адміністрація Трампа тоді розглядала іншу кандидатуру - екс-сенатора від штату Вірджинія Джима Вебба. При президенті Рейгані він був першим помічником міністра оборони.