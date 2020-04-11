Трамп назначил своего спецпредставителя по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп учредил пост спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Работать Биллингсли будет в структуре Госдепартамента США.

До настоящего времени он занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма.

В прошлом Биллингсли был управляющим директором аудиторской компании Deloitte, занимал посты в Пентагоне, был помощником генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям. Также он был старшим сотрудником по вопросам национальной безопасности в Комитете Сената США по международным отношениям.

У Биллингсли имеется рад государственных наград.

Напомним, США в данный момент решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

В ноябре в России заявили, что не успеют заключить с США Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ в срок.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Весной стороны обсудили вопрос продления договора о наступательных вооружениях.