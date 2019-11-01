В РФ считают невозможным заключение сделки с США по ядерному вооружению в срок

Иллюстративное фото (US Navy)

Соглашение о СНВ между РФ и США истекает 5 февраля 2021 года

В России заявили, что не успеют заключить с США Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Леонтьев, стороны не успеют подготовить новый документ, на смену действующему договору о СНВ, который истекает 5 февраля 2021 года. По его словам, в договоре возникают вопросы, которые требуют серьезной предварительной проработки на экспертном уровне.

"Сложная и непонятная ситуация с перспективами продления Договора о СНВ. Уже очевидно, что за оставшееся время, договор истекает 5 февраля 2021 года, мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену. Неясны даже перспективы продления договора", - сообщил Леонтьев.

Отметим, Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Весной стороны обсудили вопрос продления договора о наступательных вооружениях.

Напомним, летом президент США Дональд Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.