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РФ и США обсудили продление договора о наступательных вооружениях

Новости » Политика    12.04.2019 - 18:58
РФ и США обсудили продление договора о наступательных вооружениях
Иллюстративное фото (US Navy)

Подробностей встречи в Госдепе не сообщили

Россия и США провели в Швейцарии заседание Двусторонней консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

Подробностей встречи в Госдепе не сообщили.

"Американская и российская делегации продолжили обсуждение практических вопросов, относящихся к имплементации договора", - говорится в сообщении.

Отметим, СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал США и РФ сохранить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Напомним, 11 ноября член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни, которая является одним из авторов, заявила, что в конгрессе представлен законопроект, что запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений.

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