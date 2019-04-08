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Трамп распорядился уволить главу секретной службы США

Новости » Политика    08.04.2019 - 21:55
Трамп распорядился уволить главу секретной службы США
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп проинструктировал и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни уволить Аллеса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился уволить главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источники в администрации, президент Дональд Трамп проинструктировал и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни уволить Аллеса. 

"Президент Дональд Трамп проинструктировал исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни уволить Аллеса. Аллес пока остается на посту, но его уже попросили оставить должность", - сказано в сообщении.

О причинах увольнения пока не сообщается. Но, как сообщают источники, это может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Секретная служба Соединенных Штатов Америки является структурой, подчиняющейся министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп заявил, что отныне пост министра внутренней безопасности возглавит нынешний начальник таможенно-пограничной службы США Кевин Макэлинэн. Ранее этот пост занимала Кирстьен Нильсен.

Отметим, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.

 

 

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