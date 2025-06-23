Трамп натякнув на зміну влади в Ірані й озвучив умову, за якої це станеться

Удари армії США по ядерних об'єктах Ірану

З 13 червня Армія оборони Ізраїлю проводить військову операцію "Левиний народ". Метою є ураження об'єктів в Ірані, що використовуються для збагачення урану і створення в майбутньому ядерних боєголовок.

Після ураження низки об'єктів, кілька днів тому Тель-Авів звернувся до США з проханням знищити решту об'єктів, що розташовані глибоко під землю та в горах, оскільки ізраїльська армія не має у розпорядженні необхідної для цього зброї.

В ніч на 22 червня, американські ВМС вдарили по ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Для атак було використано протибункерні керовані авіаційні бомби GBU-57 A/B MOP, крилаті ракети Tomahawk та інші високоточні засоби ураження.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США повністю знищили ядерну програму Ірану.

Він також заявив, що удари не були спрямовані на зміну іранського режиму під керівництвом Алі Хаменеї, а також застеріг Тегеран від удару помсти, пригрозивши "серйозними наслідками".

Детальніше про атаку США та ймовірну відповідь Ірану - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.