Трамп натякнув, що заарештує Байдена, якщо знову стане президентом

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв ув'язнити своїх політичних ворогів, у разі, якщо його буде переобрано на виборах у 2024 році. При цьому, він натякнув, що вважає Байдена одним з таких опонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Відповідь така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами", - сказав експрезидент.
Також Трамп додав, що вважає чинного президента США Джо Байдена причетним до звинувачень проти нього.
Наразі Трампу висунуто понад 90 кримінальних звинувачень за декількома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.
А у 2024 році, прямо перед початком президентських праймеріз, розпочнеться суд над Трампом стосовно справи про штурм Капітолія.
До речі, з ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе.
Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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