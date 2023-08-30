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Трамп натякнув, що заарештує Байдена, якщо знову стане президентом

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв ув'язнити своїх політичних ворогів, у разі, якщо його буде переобрано на виборах у 2024 році. При цьому, він натякнув, що вважає Байдена одним з таких опонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Відповідь така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами", - сказав експрезидент.

Також Трамп додав, що вважає чинного президента США Джо Байдена причетним до звинувачень проти нього.

Судові справи проти Трампа

Наразі Трампу висунуто понад 90 кримінальних звинувачень за декількома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду. 

А у 2024 році, прямо перед початком президентських праймеріз, розпочнеться суд над Трампом стосовно справи про штурм Капітолія.

До речі, з ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд ТрампДжозеф Байден